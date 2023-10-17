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Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023

17 октября 2023 11:51
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Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023

Заслуженный успех: самарская команда «Перспективочка» завоевала титул чемпиона сезона телевизионного шоу талантов «Детский КВН», при этом столица 63-го региона вышла в финал конкурса в первый раз.

Текущая серия игр стартовала с ¼, в которой сыграли 30 команд из разных регионов России и Республики Беларусь. 4 команды, вместе с Самарской «Перспективочкой», прошли в финал проекта, в котором ребята обошли «Антоновку» из Курска, «Детей гор» из Махачкалы и «Школьную сборную города Хабаровска». В конкурсе «Приветствие» самарские ребята вместе со «Школьной сборной Хабаровска» набрали наибольшее количество очков. А по итогу второго состязания укрепили лидерство, став чемпионами сезона.

Самарская детская команда создана на базе гимназии «Перспектива», к своему успеху юные артисты шли несколько лет. Игроки проявили недюжинное терпение и упорство, сочетая регулярные репетиции, обучение хореографии, актерскому мастерству и вокалу.

«Традиция участия в КВН в нашем образовательном учреждении существует уже давно: 8 лет назад в гимназии была создана команда КВН «Вокруг света», в которой играли старшеклассники, им очень понравился этот опыт. Затем появилась команда «Перспектива», которая достигла хороших результатов, но со временем ее игроки поступили в вузы, и вот на смену им пришли ребята из «Перспективочки». Это энергичные, задорные и творческие дети. Победа в финале стала настоящим подарком всему педагогическому коллективу ко Дню учителя», - отметила директор МБОУ Гимназия «Перспектива» г.о. Самара Татьяна Стародубова.

Участники «Перспективочки» – юные таланты, самому младшему всего 10 лет, а его старшим «коллегам» - 15. Но разница в возрасте не мешает им ни слаженно и увлеченно играть, ни душевно общаться. Игроки отмечают, что благодаря КВН нашли множество друзей, побывали в различных городах России, а также смогли развить собственные способности и таланты, силу воли и многозадачность. Творчество необходимо совмещать с учебой, но ребятам это удается.

«Мне КВН совершенно не мешает учиться. Помимо него я занимаюсь вокалом и танцами. Все успеваю», - рассказала игрок команды

Злата Учайкина.

У каждого игрока «Перспективочки» свой талант: здесь есть яркие вокалисты, танцоры, чтецы и актеры, мастера искрометных шуток и розыгрышей. Каждый из них вносит что-то свое в общее художественное «полотно» номеров, дарит зрителям часть своего творческого видения и настроения.

«Я играю в КВН с самого начала - с момента образования команды четыре года назад, - отметила участница «Перспективочки» Дарья Денисенко. - В финале конкурса мы очень обрадовались, когда узнали результат. Сложно было соревноваться с другими командами, у них были отличные выступления. Мне кажется, что весь наш коллектив получил огромное удовольствие от игры. Кстати, с ребятами из Хабаровска мы остались хорошими друзьями».

Участие в КВН становится не только увлекательным хобби для детей и подростков, расширяет их кругозор, но и придает новый импульс для развития. Как подчеркивают представители педагогического состава, успех только мотивирует ребят на дальнейший творческий рост.

«Самара вышла в финал конкурса в первый раз. Мы понимаем, что достигли многого. Победа стала стимулом к развитию ребят, они не собираются бросать КВН. Команду и отдельных игроков уже приглашают на мероприятия и в другие проекты», - отметила руководитель «Перспективочки» Анна Денисенко.

Юные таланты уверены: проявить себя сможет каждый, нужно лишь найти дело по душе. Команда благодарит за поддержку Правительство Самарской области и Администрацию г.о. Самара.

Теги: В центре внимания

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