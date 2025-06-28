Команда ГУ МЧС СО - победитель Ночной волейбольной лиги

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Команда Главного управления МЧС России по Самарской области стала победителем Ночной волейбольной лиги!

Спортсмены уверенно прошли предварительные этапы, в которых нриняло участие 24 команды, а затем успешно преодолели полуфиналы. Приятно отметить отличную физическую подготовку и боевой дух команды.

Финальные игры проходили 25 и 27 июня — сборная МЧС обыграла команду судов Самарской области со счетом 2:0 25 июня и 2:0 27 июня. И стала победителем ночной волейбольной лиги, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО