Команда ГИМС СО заняла 2 место на XVIII Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям

В Санкт-Петербурге в течение пяти дней команды ГИМС МЧС России проходили тестирование и состязались между собой:

- в скоростном маневрировании на гидроциклах и моторных лодках;

- оказании первой помощи;

- кольцевой гонке на моторных лодках 5 км;

- командной эстафете.

По итогам состязаний команда Самарской области заняла 2 место на пьедестале почета.

Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали серебро на всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО