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Команда «ФлагманВет» выручила из беды пса Чука, запутавшегося в рыболовных снастях

17 ноября 2022 16:41
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А также собаку породы хаски, которая оказалась сильно травмированной.

Во вторник, 15 ноября, команда «ФлагманВет» выручила из беды пса Чука, запутавшегося в рыболовных снастях на берегу Самарки под Кировским мостом. А заодно забрала с холодной улицы десять малышей-щенков.

О собаке, попавшей в беду, сообщил самарский рыбак Дмитрий. Он рассказал, что под Кировским мостом жили два хвоста, которых прозвали Чук и Гек. Дружелюбных псов подкармливали рыбаки. Но минувшей весной Гек погиб, провалившись под лед. А с Чуком случилась беда недавно. Во время рыбалки пес случайно зацепился мордой за блесну. Рыбаки пытались помочь животному и самостоятельно достать снасть, но сделать это им не удалось: испуганная собака не подпускала к себе никого.

Спасатели «ФлагманВет» прибыли на берег реки. Дмитрий указал место – дупло дерева, где Чук прятался от боли и холода. Спасатели, применив обезболивающее, аккуратно извлекли блесну и отнесли собаку в машину, чтобы потом отвезти на осмотр и лечение ветеринарным специалистам.

- Я очень переживал, искал способы извлечь блесну, но Чук не давался мне. Он испугался, был просто в шоке. И тогда я нашел контакты организации «ФлагманВет». Там оперативно согласились помочь. Без их помощи собака бы умерла, - отметил рыбак Дмитрий.

Впрочем, Чук оказался не единственным обитателем пустующей прибрежной зоны. Рядом с ним, в дупле соседнего дерева, спасатели обнаружили десять кутят. И успели очень вовремя: еще несколько морозных дней, и щенки попросту погибли бы от холода и голода. Малышей забрали и отвезли в приют, где они пройдут все необходимые ветеринарные манипуляции и будут ждать хозяев.

А днем позже пришло сообщение о сбитой собаке, найденной на обочине дороги на ул. Промышленности. Бригада «ФлагманВет» прибыла и туда. Собака породы хаски оказалась сильно травмированной. В клинике, куда спасатели доставили животное, диагностировали черепно-мозговую травму, перелом ребер, травму плечевого сустава, перелом лопатки и травму позвоночника. Сейчас собака находится на лечении в ветеринарном центре «ФлагманВет». Она похожа на домашнюю, срочно разыскивается хозяин!

 

Фото:   «ФлагманВет»

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