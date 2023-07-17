Команда АвтоВАЗа на внедорожниках Lada Niva успешно преодолела "Шелковый путь"

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С 7 по 17 июля в России состоялся ралли-марафон "Шелковый путь". За 10 дней его участники, среди которых команда Lada Sport Rosneft, преодолели 5247 километров по 13 регионам России. Гонщики финишировали в столице, пишет СОВА.

В 2023 году на старт "Шелкового пути" вышли два новых внедорожника Lada Niva Sport T2. Гонщик Евгений Суховенко вместе с молодым штурманом Егором Охотниковым заняли пятое место в зачете T2, а Дмитрий Воронов и Евгений Загороднюк стали седьмыми в классе. Оба автомобиля Lada Niva Sport успешно покорили дистанцию гонки.



В зачете T2, где выступают практически серийные автомобили, разрешены минимальные доработки, поэтому на первый план выходят мастерство экипажа и надежность техники. Со своими задачами спортсмены уверенно справились, а автомобиль проявил себя с лучшей стороны, хотя полностью избежать технических проблем не удалось, рассказывают участники.



Команда Lada Niva Sport второй год подряд участвует в марафоне. По итогам прошлогоднего заезда в конструкцию автомобиля были внесены существенные изменения, чтобы сделать машину легче, проходимее и быстрее. Автомобили испытали в гоночном режиме на этапе Кубка России в Ульяновской области, провели настройку на заводском полигоне АО "АвтоВАЗ".



Условия "Шелкового пути" оказались суровыми. К пересеченной местности, ямам, жестким покрытиям и большому количеству бродов на пути добавилась аномальная жара. Но гоночные Niva стабильно финишировали в тройке сильнейших зачета практически на всех спецучастках ралли.



Евгений Суховенко рассказал:

"Мы рады, что мы на финише. В этом году была необычная гонка. Обидно, что второй день "Шелкового пути" мы провели не очень хорошо, что помешало нам побороться за подиум. Но мы почти каждый день приезжали в тройке лидеров класса T2, и уже есть понимание, как ехать на этом автомобиле, какой темп выбирать, хочется уже побыстрее."

Фото: LADA Sport ROSNEFT