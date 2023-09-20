Коллеги из ДНР и Самарской областной библиотеки для молодежи посетили модельную библиотеку «Для друзей» в Тольятти

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Для коллег из Донецкой республиканской библиотеки для молодежи и Самарской областной библиотеки для молодежи провели экскурсию и познакомили с ключевыми проектами.

Татьяна Чекина — директор Донецкой республиканской библиотеки для молодежи и Динара Гатауллина — главный библиотекарь отдела социокультурной деятельности познакомились с многофункциональным пространством библиотеки, посмотрели технику и мультимедийное оборудование, оценили книжный фонд, расспросили об участии библиотеки в федеральном проекте «Гений места». Также гости поделились информацией о том, как у них проходят мероприятия в библиотеке в такое нелегкое время, и какую поддержку оказывает для них государство.

По словам Валентины Юсуповой, директора МБУК «Библиотеки Тольятти», встреча получилась очень плодотворной, информационной и было приятно, что одной из библиотек для посещения в рамках данного визита была выбрана именно модельная библиотека «Для друзей». Большой интерес коллеги проявили к проекту «Библиотеки Тольятти – детям», после чего обсудили совместные планы на будущее и выразили согласие принять участие во Всероссийском конкурсе чтецов «По фронтовым дорогам с Василием Тёркиным», организатором которого являются «Библиотеки Тольятти», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО