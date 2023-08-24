Количество пенсионеров в России сократилось на 400 тысяч человек

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Количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек и на 1 июля их численность составила 41,38 миллиона. Этот показатель является минимальным за все время действия пенсионной реформы. Данные приводит Социальный фонд РФ.

«За полгода численность пенсионеров в России сократилась на 404 200 человек. По состоянию на 1 января 2023 г. их было 41,78 млн, а 1 июля — уже 41,38 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы», — сообщают «Ведомости», проанализировав статистику ведомства.

По мнению экспертов, основная причина такого снижения связана с переходным периодом пенсионной реформы, так как в этом году, а также в 2025 и 2027 годах на пенсию выйдут только те, кому она положена досрочно. Помимо этого, среди причин снижения количества пенсионеров специалисты называют эффект от пандемии COVID-19.