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Житель всегда прав! Количество ответов от органов власти в социальных сетях региона за 2020 год выросло почти в два раза.

Почти 50 тысяч сообщений пользователей в социальных сетях обработала в 2020 году система "Инцидент Менеджмент" - главный инструмент работы Центра управления регионом Самарской области.

Благодаря вопросам, жалобам и предложениям жителей региона в социальных сетях в 2020 году:

- оперативно менялись схемы дорожных развязок и места строительства социально важных объектов

- сократилось время госпитализации пациентов с COVID-19, увеличилось количество бригад скорой помощи и "неотложек"

- изменился подход к обработке дорог реагентами

- в городах региона появились мобильные экологические лаборатории для мониторинга загрязнения атмосферного воздуха

- оперативно отрабатывались адресные жалобы на несвоевременный вывоз мусора, холодные батареи и нечищенные тротуары

Количество ответов от органов исполнительной власти в социальных сетях региона за год выросло на 80%, а уровень удовлетворенности жителей обратной связью в социальных сетях составил 84%.

ТОП-3 тем 2020 года:

- Здравоохранение и коронавирус - 10 101 - сообщений

- Социальное обслуживание и защита - 7 614 сообщений

- ЖКХ - 6 738 сообщений

Важно отметить, что количество сообщений, связанных с работой системы здравоохранения, выросло в 10 раз по сравнению с 2019-ым годом - медицинские работники борются с новой коронавирусной инфекцией не только на рабочих местах, но и в информационном поле. Тысячи жалоб и вопросов, поступающих через соцсети по поводу оказания медицинской помощи, госпитализации, обеспечения льготными лекарствами решались сотрудниками областного Минздрава в частном порядке. Обращения жителей помогали органам власти принимать управленческие решения для повышения качества оказания медицинской помощи.

В систему "Инцидент Менеджмент" попадали и десятки благодарностей врачам, медсестрам, волонтерам, передает пресс-служба облправительства.