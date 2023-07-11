Клинический психолог Котович  рассказала о способах уберечь ребенка от похищения

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Детям необходимо правильно объяснять, почему ходить с незнакомцами — это абсолютное табу, заявила во вторник, 11 июля, в разговоре с «Известиями» клинический психолог Татьяна Котович и рассказала, как уберечь ребенка от похищения.

«Важно, конечно же, объяснять ребенку, почему такой жесткий запрет: что это опасно, что это может привести к неприятностям», — уточнила она.

В воспитании каждого ребенка существует определенный свод правил, запрет на уход с кем-либо даже знакомым без ведома родителей должен стать одним из них, рассказала эксперт.

По ее словам, чаще всего похищения несовершеннолетних происходят в семьях с авторитарным стилем воспитания, в которых детей приучают к тому, что взрослые всегда правы.

«Очень важно родителям пересматривать свои стили взаимодействия с детьми, потому что первое, на чем должны строиться отношения, — это взаимное уважение и доверие», — добавила Котович.

Если родители авторитарно давят на несовершеннолетнего и требуют абсолютного послушания, то такой ребенок не будет адекватно реагировать на нападение — он не сможет отбиться или отказать незнакомцу идти за ним.

«Просто из страха, что взрослый всегда прав или что взрослому нельзя отказывать и надо всегда делать так, как сказали взрослые, соответственно, значит ребенок промолчит и будет это терпеть», — заключила эксперт.

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