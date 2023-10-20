Кинозал оборудуют в самарском филиале Третьяковской галереи

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В Самаре готовится к открытию первый в стране филиал Третьяковской галереи. В нем появится кинозал.

Начальная цена контракта на обустройство кинозала составляет более 15 млн рублей, сообщает сайт госзакупок. Подрядчик станет известен до конца октября.



Работы должны быть выполнены в течение 90 рабочих дней с даты заключения договора. Кинозал должен быть разработан в соответствии с действующими нормами и правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами, а также электромагнитной совместимости.



Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и выпущено не ранее 2021 года, пишет Сова.



Здание Фабрики-кухни, где откроется филиал, прошло сложнейшую реставрацию. Оно - шедевр архитектуры советского конструктивизма и находится в стенах бывшей Фабрики-кухни.



Первой выставкой в самарском филиале Третьяковской галереи станет "На вкус и цвет" (12+), рассказывающая про еду в творчестве различных художников.



Для экспозиций в филиале Третьяковской галереи в Самаре музей будет направлять лучшие работы.