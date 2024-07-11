Кинотеатра под открытым небом «Филин»: расписание сеансов на эту неделю

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Неделя посвящена Дню Семьи, Любви и Верности.



11 июля:

18:00 – 18:25 Все начинается с любви , 6+ (фильм документальный из программы МКФ «Соль земли»)

18:30 – 20:00 Вам и не снилось ,1980г 12+

20:10 – 22:15 Семьянин, 2000г 12+



12 июля:

18:00 – 20:00 Ходячий замок, 2004 6+

20:10 – 22:40 Москва слезам не верит, 1979г 18+



13 июля:

17:50 – 19:20 Формула любви, 1984г 0+

19:30 – 22:45 Титаник, 1997г 12+



14 июля (Детский день):

16:30 – 17:25 Мультфильмы (Трое из Простоквашино, 1978г 0+

Каникулы в Простоквашино, 1980г 0+

Зима в Простоквашино, 1984г 0+ )

17:30 – 18:50 Илья Муромец и Соловей-Разбойник, 2007г 0+

19:00 – 20:15 Королевство кривых зеркал, 1963г 12+

20:25 – 22:45 Хроники Нарнии, 2005г 12+

Фото: пресс-служба правительства СО