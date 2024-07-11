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Кинотеатра под открытым небом «Филин»: расписание сеансов на эту неделю

11 июля 2024 15:19
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14 июля (Детский день).

Неделя посвящена Дню Семьи, Любви и Верности.

11 июля:
18:00 – 18:25 Все начинается с любви , 6+ (фильм документальный из программы МКФ «Соль земли»)
18:30 – 20:00 Вам и не снилось ,1980г 12+
20:10 – 22:15 Семьянин, 2000г 12+

12 июля:
18:00 – 20:00 Ходячий замок, 2004 6+
20:10 – 22:40 Москва слезам не верит, 1979г 18+

13 июля:
17:50 – 19:20 Формула любви, 1984г 0+
19:30 – 22:45 Титаник, 1997г 12+

14 июля (Детский день):
16:30 – 17:25 Мультфильмы (Трое из Простоквашино, 1978г 0+
Каникулы в Простоквашино, 1980г 0+
Зима в Простоквашино, 1984г 0+ )
17:30 – 18:50 Илья Муромец и Соловей-Разбойник, 2007г 0+
19:00 – 20:15 Королевство кривых зеркал, 1963г 12+
20:25 – 22:45 Хроники Нарнии, 2005г 12+

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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