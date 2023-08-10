Кинологов из Самары поблагодарили за охрану Африки

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Линар Нурутдинов, Юлия Якупова и Анастасия Павлова со служебными собаками осуществляли охрану общественного порядка на территории г.Санкт Петербурга и Ленинградской области.

Начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин поблагодарил сотрудников кинологической службы самарского облглавка МВД за образцовое выполнение задач по охране общественного порядка и общественной безопасности на период проведения второго саммита «Россия — Африка».

C 17 по 31 июля 2023 года сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка на территории г.Санкт Петербурга и Ленинградской области вместе со служебными собаками. Пристальное внимание кинологов было направлено на обеспечение правопорядка и безопасности местных жителей и гостей города. В составе межведомственных рабочих групп они обследовали объекты проведения форума и саммита.