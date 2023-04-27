Кинологи УФСИН СО ищут новых хозяев для служебных собак

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По сложившейся доброй традиции кинологи уголовно-исполнительной системы региона регулярно передают гражданам служебных собак, выслуживших установленный срок. Четвероногих помощников отправляют на заслуженный отдых. У всех шести собак наступил пенсионный возраст и в дальнейшем им необходима спокойная жизнь.



Как правило, четвероногих питомцев берут на содержание сотрудники и ветераны УИС, а иногда граждане, любящие животных. Но и после передачи служебных собак в частные руки кинологи следят, как с ними обращаются, подчас дают профессиональные советы.



Собаки, а это выносливые немецкие овчарки, отвечают благодарностью новым хозяевам, бдительно несут службу в частных домах, квартирах и на дачах, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО