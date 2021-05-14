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Кинологи Самарской таможни со своими служебными собаками выступили перед юннатами   

14 мая 2021 14:17
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В рамках празднования 30-летия со дня образования Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Кинологи Самарской таможни со своими служебными собаками, в рамках празднования 30-летия со дня образования Федеральной таможенной службы Российской Федерации, приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Самарском областном детском эколого-биологическом центре.

Специалисты-кинологи таможни Нина Курдова с бельгийской овчаркой «Балто из Огненной Стаи» и Бехтерева Марина с аляскинским маламутом «Скади» продемонстрировали почетным гостям и юннатам элементы общего курса послушания и поиск наркотических средств в багаже. 

Отличные навыки в поиске наркотиков показал заслуженный Чемпион Федеральной таможенной службы РФ «Балто из Огненной Стаи». Нина Курдова, его хозяйка, прокомментировала знаки, которыми собака обозначает наличие в багаже запрещенных веществ: «Служебная собака при обнаружении запаха запрещенного вещества садится или ложится около подозрительной сумки, чтобы не повредить чужое имущество. Кинолог же должен правильно считать знаки, подаваемые псом».  

После показательных выступлений таможенники приняли участие в высадке аллеи кедров на территории центра.

Самарская таможня уже 3 года взаимодействует как со «станцией юннатов», так и с Министерством образования и науки Самарской области в рамках патриотического воспитания молодежи. Так в зоологическом музее отдела «Зоология и животноводство» Самарского областного детского эколого-биологического центра уже появилась отдельная экспозиция, подаренных Самарской таможней экспонатов. 

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

Теги: выступление кинологи собаки таможня

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