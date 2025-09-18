Я нашел ошибку
Главные новости:
К сожалению, пострадали три человека.
В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover
Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению  эффективности его работы.
Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря
В торжественной обстановке молодых сотрудников поздравили с присвоением специальных званий среднего начальствующего состава.
ГУ МВД СО: молодым сотрудникам органов внутренних дел вручили офицерские погоны
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.
Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно!
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В музее представлена информация о достопримечательностях Нефтегорского района, его истории, людях, внесших огромный вклад в развитие города и района.
После капремонта открылся Нефтегорский краеведческий музей
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии

18 сентября 2025 16:09
96
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.

На базе Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области состоялось информативно-показательное выступление специалистов-кинологов Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области - капитана полиции Юлии Тюняевой со служебной собакой по кличке «Нократ Черника» и старшего прапорщика полиции Максима Осокина со служебной собакой по кличке «Гром».

На мероприятии присутствовали воспитанники Центра и ребята из подшефной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники полиции познакомили детей с основами кинологии, рассказали о специфике работы со служебными собаками, методах дрессировки и особенностях ухода за питомцами.

Завершилось мероприятие показательным выступлением четвероногих помощников полицейских, которые продемонстрировали способности поиска предметов и безупречное выполнения команд.

Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Самара

