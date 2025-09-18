Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии

96

На базе Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области состоялось информативно-показательное выступление специалистов-кинологов Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области - капитана полиции Юлии Тюняевой со служебной собакой по кличке «Нократ Черника» и старшего прапорщика полиции Максима Осокина со служебной собакой по кличке «Гром».

На мероприятии присутствовали воспитанники Центра и ребята из подшефной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники полиции познакомили детей с основами кинологии, рассказали о специфике работы со служебными собаками, методах дрессировки и особенностях ухода за питомцами.

Завершилось мероприятие показательным выступлением четвероногих помощников полицейских, которые продемонстрировали способности поиска предметов и безупречное выполнения команд.

Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО