Кинолог: множество мифов связано с бездомными собаками

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Множество мифов связано с бездомными собаками, уверенность в них может приводить к возникновению опасных для человека ситуаций, о некоторых из них РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Собака – домашнее животное, ей необходим хозяин, она не должна находиться на улице безнадзорно. Многие думают, что бездомным собакам отлично живется на улице – это заблуждение. Также ошибкой считать, что, подкармливая таких животных, вы делаете добро. Этими действиями вы только создаете опасные ситуации", - сказал Голубев.

"Кроме этих заблуждений вокруг бездомных собак давно образовалось множество мифов и противоречивой информации. Поэтому каждому важно знать правила поведения при встрече с бездомной собакой, это вопрос не только собственной безопасности, но и грамотной помощи такому животному", - добавил он.

Миф об агрессии

Неверным является убеждение, что все бездомные собаки агрессивные, отметил кинолог. По его словам, бродячие собаки обычно сами боятся человека и не ищут встречи с ним. Чаще всего они нападают, если нарушена граница территории, где они живут и кормятся.

Тем не менее, в большинстве случаев, если человек не ведет себя агрессивно, не издает громких пугающих звуков, не начинает убегать от собак, они просто пройдут мимо.

Ещё одна ошибка – думать, что если подкармливать бездомных собак, или обустраивать им теплые будки, они станут добрее. Так проблему можно только усугубить, потому что если собаки привыкнут, что их кормят на определенной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака, объяснил Голубев.

Такая стая, по его словам, начнет разрастаться и охранять территорию, которую считает своей. Для бездомных собак это естественное поведение, но для человека оно может стать причиной страшных трагедий.

Помочь непросто

Те, кто думают, что бездомной собаке можно помочь, если приютить ее, должны понимать, что дома она не станет спокойной и благодарной. Подавляющее большинство таких животных — это одичавшие собаки, живущие на улицах уже не в первом поколении.

Как отметил кинолог, они могут проявлять агрессивное поведение к человеку и другим животным, поскольку не имели тесного опыта взаимодействия с людьми и будут опасаться любого контакта.

"Они не пригодны для жизни в семье. Такому животному сможет помочь только квалифицированный специалист, однако не всегда даже он сможет скорректировать поведение, чтобы собака смогла жить в семье. Даже те собаки, которые потенциально готовы к жизни с человеком, имеют свой жизненный опыт, не всегда позитивный, но абсолютно точно отразившийся на их поведении", - рассказал президент РКФ.

Нужен хозяин

С другой стороны, неверным является и утверждение, что бездомным собакам лучше всего на улице, указал он. Собаки уже давно живут бок о бок с человеком, у них обязательно должен быть хозяин, они не должны находиться на улице безнадзорно.

Безнадзорные собаки опасны для окружающих, а на улице их подстерегает множество опасностей. Жизнь собак вне дома существенно короче, чем у домашнего питомца, констатировал Голубев.

"Если говорить про собак, которые раньше были домашними, но волей судьбы оказались на улице, то шансы выжить в такой среде у них практически равны нулю. Они просто не приспособлены к такой жизни. Если вы встретили бездомную собаку или стаю, обратитесь в соответствующие органы для решения проблемы, не проходите мимо, оставляя ситуацию без внимания", - посоветовал он.

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