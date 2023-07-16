Кинельский район отмечает 95-летний юбилей

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Ровесник Алексеевского - Кинельский район также отмечает 95-летний юбилей. Поздравляя местных жителей, губернатор Дмитрий Азаров в первую очередь поблагодарил тружеников села.



Глава региона отметил успехи муниципалитета в растениеводстве и животноводстве. Кинельский район, подчеркнул губернатор, высоким урожаем вносит существенный вклад в продовольственную безопасность области. Также район находится в лидерах по производству молока и мяса.



- Эта комплексная задача, которая поставлена каждому сельскому району Самарской области, здесь решается наилучшим образом. Благодарю всех вас за труд на благо нашей Родины, - обратился Дмитрий Азаров к землякам.



Губернатор добавил: по всему Кинельскому району активно обновляются объекты социальной сферы - это касается учреждений медицины, образования, культуры.



- Мы от своего не отступим. Мы взяли этот темп в развитии нашего региона - работать во имя и во благо каждого жителя области. Я уверен, что с задачами, которые себе поставили, мы обязательно справимся. Мы добьемся всех целей во благо каждого гражданина России, проживающего на Самарской земле.



Дмитрий Азаров также поблагодарил кинельцев за помощь семьям военнослужащих.



- Все мы вместе сделаем так, чтобы эти семьи, временно утратившие крепкое мужское плечо, чувствовали нашу с вами поддержку каждый день. В это непростое время только сплоченность, внутренняя и общественная мобилизация, настоящий патриотизм позволят нам преодолеть все сложности. Объединившись вокруг Президента страны, мы точно преодолеем их и обязательно победим, - заключил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО