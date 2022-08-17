Кибербезопасность самарского правительства под контролем

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Во втором квартале 2022 года электронные ресурсы правительства Самарской области подверглись хакерским атакам. О том, насколько защищено электронное правительство региона, и почему так важна кибербезопасность рассказал во время прямого эфира в Центре управления регионом Самарской области заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель Департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Государство уделяет большое внимание вопросу информационной безопасности. В первую очередь тех ресурсов, которые отвечают за коммуникацию органов исполнительной власти с гражданами.

Любая хакерская атака, как на правительственный портал, так и любой другой организации, преследует определенную цель. Это либо блокировка работы соответствующего ресурса, либо его дискредитация путем подмены контента.

«Если мы говорим об атаке на ресурс правительства, что было характерно во втором квартале 2022 года, то основными инструментами здесь были DDoS-атаки. Они забивали доступ к тому или иному информационному ресурсу, делая его недоступным. Это наиболее распространенный вид. Второй тип атак – захват контроля над тем или иным ресурсом и замена контента», – отметил Константин Пресняков.

Атаки на ресурсы органов исполнительной власти имеют разные последствия. Для людей это, в первую очередь, дискомфорт, если, например, обрушивается портал Госуслуги. Для органов власти это еще и большие репутационные риски, в случае, если злоумышленники разместят недостоверную информацию на сайте одного из министерств.

«Наш регион защищен. У нас эта работа ведется системно уже достаточно давно. В области функционирует Региональный центр кибербезопасности. Там полностью укомплектованный штат, который круглосуточно, в режиме 24/7, обеспечивает безопасность инфраструктуры электронного правительства, работоспособность систем, входящих в контур электронных ресурсов правительства, органов исполнительной власти и обеспечивает безопасность хранимой и используемой информации», – подчеркнул руководитель Департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Как рассказал Константин Пресняков, чем выше уровень защищенности, тем меньше становится атак, потому что никому не хочется «биться в закрытую дверь». Другой важный фактор – заканчиваются возможные методы, которые применяют большинство злоумышленников. Видя, что их попытки не приводят к серьезным проблемам, они прекращают атаки, что и произошло с электронными ресурсами областного правительства.