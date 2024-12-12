Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре из здания облправительства эвакуировали 150 человек
В Самаре из здания облправительства эвакуировали 150 человек
В "ЗИМ Галерее" в Самаре состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В "ЗИМ Галерее" в Самаре состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
Каждый второй житель Самары хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом
Каждый второй житель Самары хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День Конституции РФ
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День Конституции РФ
Топ-3 профессиональных целей самарцев на 2025 год: увеличение уровня дохода, обучение и карьерный рост
Топ-3 профессиональных целей самарцев на 2025 год: увеличение уровня дохода, обучение и карьерный рост
В Самарской области полицейские провели профилактическую акцию «Школа безопасности для пенсионеров»
В Самарской области полицейские провели профилактическую акцию «Школа безопасности для пенсионеров»
В Самаре полицейские ночью обнаружили в баре девушек-подростков, пьющих спиртное
В Самаре полицейские ночью обнаружили в баре девушек-подростков, пьющих спиртное
Депутаты Госдумы предложили идентифицировать геймеров через Госуслуги
Депутаты Госдумы предложили идентифицировать геймеров через Госуслуги
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.27
3.24
EUR 108.56
2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" в Самаре состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В самарской Третьяковке открылась выставка «В круге цвета. Красный»
Самарцев приглашают на лекцию «Скрытые сокровища Рождествено»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй житель Самары хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом

12 декабря 2024 10:18
84
Каждый второй житель Самары хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом

Аналитики Авито провели опрос и выяснили, что большинство ставят елку всего за неделю до Нового года, при этом 41% отдают предпочтение натуральному дереву, а 59% встречают праздники с искусственной елью. Кроме того, каждый второй житель Самары хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом каждый год. На новый декор у опрошенных в основном уходит до 10 000 рублей.

Декабрь — самое время наряжать елку. У 70% жителей Самары удачно сохранились советские елочные игрушки. 52% из них вешают раритетные украшения на елку каждый год. При этом, судя по опросу, большинство пока не спешит ставить елку дома: 53% опрошенных делают это за неделю до праздника, а 5% и вовсе ставят елку 31 числа. В начале декабря украшением дома к Новому году начинают заниматься 32% респондентов.

При этом большинство опрошенных (59%) отдают предпочтение искусственным деревьям. Натуральную ель у себя дома ставят 41% респондентов. В основном так делают в Самаре и Омске (также 41%), а реже всего — в Нижнем Новгороде. Там настоящую елку ставят всего 7% опрошенных.

Украшая дом к Новому году, жители Самары в основном укладываются в сумму до 10 000 рублей (75%). При этом молодежь чаще тратит бо́льшие суммы — так, среди опрошенных 18-24 лет у 15% на новогодний декор уходит от 10 000 до 20 000 рублей, у 14% — от 20 000 до 50 000 рублей и еще у 6% — более этой суммы. 

В основном (65%) опрошенных используют один и тот же декор из года в год, докупая несколько новых украшений — например, с символом наступающего года. Полностью обновляют декор лишь 10% опрошенных, а 25% вообще не покупают ничего нового и каждый год наряжают квартиру одинаково. 

Из украшений помимо елки респонденты предпочитают гирлянды (88%), елочные игрушки (72%) и «дождик» (56%). Также 48% используют в качестве декора фигурки Деда Мороза, Снегурочки и других новогодних персонажей, а 44% приклеивают на окна снежинки и другие праздничные наклейки. 

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Топ-3 профессиональных целей самарцев на 2025 год: увеличение уровня дохода, обучение и карьерный рост
12 декабря 2024, 09:57
Топ-3 профессиональных целей самарцев на 2025 год: увеличение уровня дохода, обучение и карьерный рост
Каждый четвертый признался, что у него нет конкретных профессиональных целей на будущий год. Общество
82
Больше половины жителей Самарской области сменили работу в 2024 году
12 декабря 2024, 09:10
Больше половины жителей Самарской области сменили работу в 2024 году
Чаще всех меняли работу в 2024 году представители сферы гостиницы, ресторанов и общепита (59%). Общество
121
россияне назвали любимые зимние напитки
11 декабря 2024, 13:25
Россияне назвали любимые зимние напитки
Самые любимые напитки — с фруктово-ягодным вкусом. Общество
421
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День Конституции РФ
12 декабря 2024  10:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День Конституции РФ
89
в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».
11 декабря 2024  13:39
В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»
519
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
11 декабря 2024  10:27
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
487
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
468
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
10 декабря 2024  13:10
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
482
Весь список