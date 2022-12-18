Каждый второй в Самаре — за пожизненный запрет на продажу сигарет молодому поколению

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Каждый второй самарец одобряет пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению, среди курильщиков «за» − треть опрошенных. Впрочем, среди заядлых курильщиков сторонников подобной инициативы меньше, чем среди тех, кто не курит. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.