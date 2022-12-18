Каждый второй в Самаре — за пожизненный запрет на продажу сигарет молодому поколению

Каждый второй самарец одобряет пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению, среди курильщиков «за» − треть опрошенных. Впрочем, среди заядлых курильщиков сторонников подобной инициативы меньше, чем среди тех, кто не курит. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
В Новой Зеландии ввели пожизненный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года. Власти страны считают, что таким образом будет увеличена продолжительность жизни населения, а бюджет сэкономит более 5 млрд долларов за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением. Каждый второй самарец (49%) согласен с такими аргументами и уверен, что подобный запрет следует ввести и в России. Напротив, 27% возражает против столь радикальных мер. По их мнению, каждый человек волен сам решать, курить ему или нет, к тому же в нашей стране многие наверняка найдут возможность обходить закон.
Согласных с введением в России пожизненного запрета на продажу сигарет молодежи больше всего среди тех, кто не курит и никогда не курил (55%), меньше всего — среди курильщиков (32%). Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жестких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет (53% против 45% соответственно).
Между тем среди никотинозависимых 18% респондентов дают зарок бросить пагубную привычку с нового года.
Время проведения: 14—15 декабря 2022 года