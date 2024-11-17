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Каждый второй самарец постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов

17 ноября 2024 10:54
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Каждый второй самарец постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй самарец (50%) постоянно пользуется бонусными картами продовольственных магазинов, каждый третий — иногда. О том, что никогда не пользуются скидочными картами, рассказали 16% опрошенных.

Выгоду от скидок горожане оценивают достаточно скромно. По мнению 46% использующих бонусные карты, участие в таких программах позволяет им экономить до 500 рублей в месяц. 16% считают, что карты магазинов сохраняют от 500 до 1000 рублей в месяц, а 14% — от 1000 до 3000 рублей.


На регулярной основе бонусными программами женщины пользуются чаще мужчин. А вот сумма экономии у мужчин больше, чем у женщин.


Чем старше респонденты, тем чаще они экономят подобным образом: среди молодежи до 34 лет участвуют в программах лояльности продуктовых магазинов 40%, а среди граждан старше 45 лет таких уже 56%. Средняя сумма экономии в месяц ниже у тех, кто моложе.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей используют карты магазинов чаще, чем те, кто зарабатывает больше, но экономят по ним меньше денег практически в 1,5 раза.

Время проведения: 2—6 ноября 2024 года

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