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Каждый второй самарец поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий

13 октября 2022 12:25
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Каждый второй самарец поддерживает отмену праздничных новогодних мероприятий

Власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили, что праздничные новогодние мероприятия будут отменены. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, поддерживают ли подобную инициативу россияне и откажутся ли компании от новогодних корпоративов в этом году. В опросе приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из Самары.

4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 12% будут отмечать Новый год в офисе, еще 21% готовят вечеринку в ресторане, 3% планирует поездку за город, 5% — другие варианты празднования.

В то же время тренд на отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй самарец (51%). Причем за отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин (57 и 47% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (50 и 44%).

Время проведения: 10—12 октября 2022 года

Теги: Опрос

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