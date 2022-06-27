Каждый второй самарец планирует пройти обучение без помощи работодателя

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Каждый второй самарец хочет пройти курсы или тренинги в течение ближайшего года. Самая популярная цель обучения — повышение профессионализма. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из Самары.

50% самарец планирует самостоятельно (не за счет работодателя) пройти профессиональные тренинги, курсы повышения квалификации, обучающие семинары или получить дополнительное образование в течение ближайшего года. Чаще всего целью обучения называют улучшение профнавыков (44% из числа желающих пройти обучение). По 23% надеются с помощью курсов достичь нового уровня саморазвития или сменить работу. 5% рассчитывают повысить свой уровень доходов, 3% — вырасти в должности.



Женщины делились планами пройти обучение в течение ближайшего года чаще мужчин (53 и 47% соответственно). Чем старше горожане, тем меньше среди них желающих проходить курсы (55% среди молодежи до 24 лет и 44% среди тех, кому более 45-ти). Количество желающих обучаться за свой счет растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 48% среди респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. и 59% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.



25% самарцев не планируют обучаться за свой счет в течение ближайшего года. Чаще всего причиной отказа являются финансовые трудности (55%). Каждый восьмой уверен, что уже обладает необходимым багажом знаний (12%). Каждому десятому на обучение не хватает времени. 8% не видят смысла повышать квалификацию.



Время проведения: 27 мая — 23 июня 2022 года