Каждый второй самарец хотел бы жить в РФ дальше

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Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй самарец остался бы на родине. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в какой стране мира хотели бы жить горожане. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

50% экономически активных граждан города остался бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира. По 6% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 2% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.



Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 54% против 46% соответственно. Из иностранных государств женщин чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам.



Время проведения: 26—28 октября 2022 года