Каждый второй самарец готов повышать квалификацию как минимум раз в год

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города. Респондентам был задан вопрос, как часто в их профессии следует проходить профессиональное обучение.



20% самарцев уверены, что в их сфере нужно проходить несколько курсов обучения за год: «Законодательство меняется, и нужно быть в курсе последних изменений, также полезно общаться с коллегами из других организаций»; «С сегодняшними темпами развития экономики и техники необходимо постоянно повышать свой уровень». 1 из 3 опрошенных считает, что повышать квалификацию следует ежегодно. 1 из 5 достаточно совершенствовать профессиональные навыки раз в 2—3 года, каждому одиннадцатому (9%) — раз в 4—5 лет и еще 4% горожан — раз в 6—10 лет.



Женщины чаще мужчин говорили о том, что следует проходить несколько курсов обучения за год. Много учиться готовы и респонденты моложе 35 лет (24% против 13% среди тех, кто старше 45 лет).



Среди представителей распространенных профессиональных групп совершенствовать свои профессиональные навыки несколько раз в год считают полезным аналитики (47%), врачи (38%), дизайнеры (34%) и главные бухгалтеры (32%).



Время проведения: 20 декабря 2024 года — 22 января 2025 года