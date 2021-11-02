Каждый второй россиянин вегетарианство оценивает положительно, но мясо ест

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Вегетарианцев среди россиян по-прежнему немного. Как и 13 лет назад системы питания, ограничивающей потребление продуктов животного происхождения, придерживаются лишь 3%.



56% россиян положительно относятся к вегетарианству: 3% уже исключили из своего рациона мясо и рыбу, 53% хотя и не придерживаются растительной диеты, но все равно одобряют подобную систему питания. 24% считают вегетарианство вредным для здоровья и относятся к нему отрицательно.



Женщины чаще мужчин говорят о положительном отношении к вегетарианству, при этом не практикуя подобную систему питания: 59% против 46%. Больше всего же сторонников вегетарианства в теории, но не в практике — среди молодежи до 24 лет (65%). Противников растительной диеты больше всего среди мужчин (29%).



По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, поддерживать вегетарианство стали реже: 66% в 2008 году, 53% сегодня. Судя по комментариям, россияне стали чаще считать, что убеждения относительно выбора рациона питания — дело сугубо личное.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob экономически активные граждане из всех округов страны рассказали, как относятся к вегетарианству.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 581

Время проведения: 20—28 октября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов