Каждый второй россиянин вегетарианство оценивает положительно, но мясо ест

Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарская область дополнительно получит 536 млн руб. на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19
Самарская область дополнительно получит 536 млн руб. на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19
в Самаре объекты потребрынка на особом контроле в период риска заболевания COVID-19
В Самаре объекты потребрынка на особом контроле в период риска заболевания COVID-19
В Самаре передали на уничтожение контрафактную электронику
В Самаре передали на уничтожение контрафактную электронику
Самарские охотники стали чаще нарушать закон
Самарские охотники стали чаще нарушать закон
На AI Journey в рамках секции ESG обсудят значение искусственного интеллекта для устойчивого развития планеты
На AI Journey в рамках секции ESG обсудят значение искусственного интеллекта для устойчивого развития планеты
Четырем девелоперам в Самаре не разрешили сэкономить на парковках
Четырем девелоперам в Самаре не разрешили сэкономить на парковках
В Самаре водитель сбил маленького пешехода
В Самаре водитель сбил маленького пешехода
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.09
0.57
EUR 82.17
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй россиянин вегетарианство оценивает положительно, но мясо ест

2 ноября 2021 12:37
108
Каждый второй россиянин вегетарианство оценивает положительно, но мясо ест

Вегетарианцев среди россиян по-прежнему немного. Как и 13 лет назад системы питания, ограничивающей потребление продуктов животного происхождения, придерживаются лишь 3%.

56% россиян положительно относятся к вегетарианству: 3% уже исключили из своего рациона мясо и рыбу, 53% хотя и не придерживаются растительной диеты, но все равно одобряют подобную систему питания. 24% считают вегетарианство вредным для здоровья и относятся к нему отрицательно.

Женщины чаще мужчин говорят о положительном отношении к вегетарианству, при этом не практикуя подобную систему питания: 59% против 46%. Больше всего же сторонников вегетарианства в теории, но не в практике — среди молодежи до 24 лет (65%). Противников растительной диеты больше всего среди мужчин (29%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, поддерживать вегетарианство стали реже: 66% в 2008 году, 53% сегодня. Судя по комментариям, россияне стали чаще считать, что убеждения относительно выбора рациона питания — дело сугубо личное.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob экономически активные граждане из всех округов страны рассказали, как относятся к вегетарианству.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 581
Время проведения: 20—28 октября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
5 из 10 жителей Самары считают свой город одним из самых дорогих мегаполисов России
01 ноября 2021, 09:43
5 из 10 жителей Самары считают свой город одним из самых дорогих мегаполисов России
Москвичи чаще всех считают свой город дорогим — такую оценку столице дали 64% ее жителей. Общество
446
Каждый второй россиянин против использования животных в цирках
30 октября 2021, 10:52
Каждый второй россиянин против использования животных в цирках
Женщины чаще мужчин поддерживают запрет на использование животных в цирках: 56% против 47%. Общество
957
Жители Самарской области рассказали, почему отказываются от высшего образования
29 октября 2021, 13:17
Жители Самарской области рассказали, почему отказываются от высшего образования
Каждый десятый (12%) работник области отметил, что не имеет высшего образования и не собирается получать его в будущем. Образование
832
В центре внимания
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 ноября 2021  13:46
Еще 1 547 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
2 ноября 2021  10:53
Роспотребнадзор попросил продлить действие COVID-ограничений в Самарской области
414
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1 ноября 2021  13:52
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
543
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
1 ноября 2021  11:25
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
452
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
1 ноября 2021  09:08
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
538
Весь список