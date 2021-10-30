Каждый второй россиянин против использования животных в цирках

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Каждый второй россиянин — за запрет на использование животных в цирках. Животных-артистов чаще всего предлагается передать в зоопарки, заповедные зоны или организовать зооприюты.



Некоторые страны мира приняли запрет на использование животных в цирках. Подобную инициативу готов поддержать и каждый второй россиянин: 8% против использования в цирках диких животных, 42% против использования и диких, и домашних животных. И лишь каждый четвертый считает, что использование животных в цирках России не следует запрещать (26%).



Женщины чаще мужчин поддерживают запрет на использование животных в цирках: 56% против 47%. Россияне моложе 34 лет защищают права животных активнее старшего поколения: 67% против 36% среди опрошенных старше 45-ти. Россияне с детьми выступают против запрета гораздо реже бездетных: 41 и 59% соответственно.



Что же делать с пушистыми артистами, которые работают в цирках сейчас? По мнению опрошенных, в дикой природе они уже не выживут, поэтому большинство предлагает передать животных, которые сейчас живут при цирках, в зоопарки, заповедные зоны или создать специальные приюты.



В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 320

Время проведения: 25—28 октября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов