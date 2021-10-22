Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поздравил победителя.
Победителем окружного фестиваля стрит-арта стал самарский художник  Дмитрий Горшков
600 миллионов рублей инвестиций и 300 новых рабочих мест.
Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством СО и ООО «ТД «Миндаль»
Члены партии «Единая Россия» предложили реальную помощь гражданам старшего поколения.
QR-код и коллективный иммунитет: более сотни пунктов поддержки вакцинируемых открылось в Самарской области
Посещение ТЦ и образование.
Нерабочие дни в регионе: что будет работать, а что закроют
До конца октября 85 пролетов стены старейшей электростанции Поволжья украсят изображения достопримечательностей и знаковых мест областной столицы.
Уличные художники завершают оформление стены Самарской ГРЭС
Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Украшенную под хохлому ракету вывезут на стартовый стол Байконура
Пассажиров просят внимательно следить за расписанием.
С 1 ноября меняется график курсирования «Ласточки» на маршруте Самара – Сызрань-1 
Она будет распространяться на частные дома.
Правительство объявило о расширении программы льготной ипотеки
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.86
-0.13
EUR 82.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй россиянин готов работать в нерабочие оплачиваемые дни

22 октября 2021 13:45
216
Каждый второй россиянин готов работать в нерабочие оплачиваемые дни

Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй россиянин предпочтет выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала SuperJob. В опросе приняли участие 1600 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.

При наличии выбора, 49% россиян предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы: «Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки. Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?»; «Более половины моего дохода составляют премиальные»; «У меня «серая» зарплата, увы»; «Моя работа не предполагает простоев». Скорее предпочтут отдых 37% россиян: «Большинство клиентов будет отдыхать — работы не будет»; «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск».

Мужчины выбирают возможность работать значительно чаще женщин (55% против 43%). Среди россиян с зарплатой от 80000 руб. в месяц желающих продолжить трудиться в нерабочие оплачиваемые дни больше, чем среди граждан с более низким доходом (55%).

Не теряйте время в период локдауна — приведите в порядок резюме, чтобы сразу после ноябрьских праздников выйти на новую высокооплачиваемую работу.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 390
  • Время проведения: 20—21 октября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы регионы - лидеры Всероссийской переписи населения
22 октября 2021, 10:03
Названы регионы - лидеры Всероссийской переписи населения
Впервые жители получили возможность переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги». Услуга оказалась востребованной. Общество
238
Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
21 октября 2021, 12:33
Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
89% компаний-участников опроса ответили, что работали и в прошлые периоды нерабочих дней в апреле-мае 2020 и 2021 гг. Экономика
591
Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнует свою вторую половину к коллегам.
21 октября 2021, 11:40
Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнует свою вторую половину к коллегам.
Среди мужчин ревнивцы встречаются чаще: об отсутствии в их жизни ревности сообщили 79% опрошенных. Общество
393
В центре внимания
Сегодня в регионе успешно работает ряд предприятий с участием капитала из Австрийской Республики.
22 октября 2021  16:11
Дмитрий Азаров пригласил партнеров из Австрии к созданию в регионе новых производств и технологий безопасного будущего
221
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
22 октября 2021  13:24
Рост продолжается: в Самарской области выявили еще 948 заболевших коронавирусом
359
Самарская область и Австрия расширяют возможности гуманитарного и делового партнерства
22 октября 2021  10:43
Самарская область и Австрия расширяют возможности гуманитарного и делового партнерства
288
Основное из постановления губернатора.
21 октября 2021  22:11
Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней в регионе
1004
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 октября 2021  14:01
Еще 937 жителей Самарской области заболели коронавирусом
735
Весь список