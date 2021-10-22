Каждый второй россиянин готов работать в нерабочие оплачиваемые дни

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Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй россиянин предпочтет выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала SuperJob. В опросе приняли участие 1600 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.



При наличии выбора, 49% россиян предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы: «Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки. Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?»; «Более половины моего дохода составляют премиальные»; «У меня «серая» зарплата, увы»; «Моя работа не предполагает простоев». Скорее предпочтут отдых 37% россиян: «Большинство клиентов будет отдыхать — работы не будет»; «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск».



Мужчины выбирают возможность работать значительно чаще женщин (55% против 43%). Среди россиян с зарплатой от 80000 руб. в месяц желающих продолжить трудиться в нерабочие оплачиваемые дни больше, чем среди граждан с более низким доходом (55%).



Не теряйте время в период локдауна — приведите в порядок резюме, чтобы сразу после ноябрьских праздников выйти на новую высокооплачиваемую работу.