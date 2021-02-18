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Каждый второй мужчина считает 23 февраля профессиональным праздником всех военных.



Россияне стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Каждый второй россиянин считает 23 февраля профессиональным праздником военных. Мужским днем 23 февраля назвали 36% опрошенных. Для каждого десятого этот день является просто дополнительным выходным в календаре.



Мужчины называли 23 февраля профессиональным праздником чуть чаще женщин: 51% против 48%. Чаще всего же с Днем защитника Отечества ассоциируют дату россияне до 34 лет (54%). Женщины же чаще называли 23 февраля праздником для всех мужчин (41% против 32% среди мужчин).



По сравнению с аналогичным исследованием 2008 года, 23 февраля считают профессиональным праздником военных все больше россиян: 41% 13 лет назад и 50% сейчас.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 411

Время проведения: 9—11 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов