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Каждый восьмой самарец инвестирует в ювелирные украшения

20 июля 2023 12:57
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Каждый восьмой самарец инвестирует в ювелирные украшения

Большинство самарцев предпочитают постоянно инвестировать свои средства, а четверть рассматривает ювелирные украшения как финансовый актив, показало исследование маркетплейса Ozon. Четверть опрошенных уже сумели перепродать драгоценности  с выгодой, самыми подходящими для долгосрочной инвестиции металлами самарцы считают золото и платину, а среди камней  —  бриллианты и алмазы. 

Большинство самарцев (72%) постоянно откладывают часть своего дохода в сбережения. 18% отправляют часть денег на накопительный счет, причем каждый третий старается пополнять его ежемесячно. Еще 16% респондентов инвестируют в ценные бумаги, 13%  —  покупают ювелирные украшения, а 10%  —  приобретают драгоценные металлы.

Самарцы стараются покупать новые украшения довольно часто: каждые полгода (22%) или год (39%). Четверть опрошенных (25%) признался, что старается приобретать качественные дорогие украшения, чтобы использовать их в дальнейшем как финансовый актив. Самым популярным типом украшений для вложения денег оказались часы, подвески (по 21%), кольца и браслеты (19%).

Самыми подходящими для долгосрочной инвестиции металлами опрошенные считают золото (32%) и платину (17%), а среди камней выбирают чаще бриллианты (23%) и алмазы (11%). На покупку украшений для последующей продажи 58% опрошенных готовы тратить до 300 тысяч рублей, а еще 8%  —  более 1 млн рублей. 

Если респонденты покупают украшения в качестве финансового актива, то выдвигают к ним ряд требований: для четверти респондентов крайне важно качество ювелирного изделия, для 21%  —  цена и бренд, а для 20%  —  внешний вид потенциального инвестиционного актива. Каждый пятый (22%) предпочитает не носить ювелирные украшения, а хранить их в сейфе, а 17% не хотят при носке испортить изделия. 

Ювелирные украшения уже показывают свою эффективность как инструмент инвестиций. 8% ранее уже продавали ювелирные украшения с выгодой, а 17% опрошенных удалось получить финансовую поддержку в кризисное время за счет продажи таких изделий. 

Категория ювелирных украшений на Ozon показывает постоянный рост: в 2022 году он составил 137% к результату 2021 года в денежном выражении. Сегодня категория насчитывает более 600 000 товарных наименований. 

За последний год заказали 750 тыс. пар серег и 430 тыс. колец, более 1,8 млн изделий из серебра и почти 200 тыс. изделий из золота, при этом рост золотых украшений на Ozon выше, чем серебряных. К наиболее перспективным категориям в ювелирных отношениях можно отнести браслеты и цепочки. 

Покупатели приходят за известными брендами, что позволяет сформировать доверие к  категории, при этом растет количество заказов и ассортимент в ювелирных украшений в целом. Покупатели не боятся делать заказы с высоким чеком - например, среди рекордных продаж по стоимости пара серег из розового золота и кольца из белого золота с бриллиантами изумрудами стоимостью более 200 000 рублей.

*Методология 

*Опрос проведен среди 1547 жителей России в возрасте 18+ методом онлайн-анкетирования в июне 2023 года. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+

Теги: Опрос

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