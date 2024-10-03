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Каждый третий житель Самары до 34 лет не носит с собой наличку

3 октября 2024 10:19
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Каждый третий житель Самары до 34 лет не носит с собой наличку

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Цифровизация и развитие банковских сервисов мотивируют жителей Самары отказаться от купюр и банкнот. 53% жителей Самары обычно носят с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины (59% против 47% соответственно). Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (57% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. руб. (60%).

36% от опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 2% — более 20 тысяч. За 14 лет инфляция составила более 160%, средняя сумма в кошельках выросла с 2000 до 5000 рублей.

26% горожан вообще не имеют наличных в кармане.

Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет — каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, — каждый пятый (21%).


Время проведения: 30 сентября — 1 октября 2024 года

Теги: Опрос

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