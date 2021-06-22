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Каждый третий житель Самарской области планируют работать, пока позволяет здоровье, и не выходить на пенсию

22 июня 2021 13:19
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Каждый третий житель Самарской области планируют работать, пока позволяет здоровье, и не выходить на пенсию

38% жителей Самарской области планируют работать, пока им позволяет здоровье, а выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста намерены 41%. К такому выводу в результате опроса жителей Самарской области пришли эксперты hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед».

Кроме того, 3% рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет, 9% - после 50 лет, но до наступления пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), еще 9% намерены работать до 70-75 лет.

При этом больше половины жителей Самарской области – 62% – не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. 9% инвестируют в ценные бумаги, 7% – откладывают деньги на депозитные или накопительные счета, примерно каждый десятый инвестирует в недвижимость, а почти каждый четвертый обратились в негосударственный пенсионный фонд.

Говоря о перспективах после выхода на пенсию, 22% жителей Самарской области ожидают сильного сокращения доходов и вынужденного урезания расходов. Еще 16% планируют жить на пассивный доход от вложений в ценные бумаги и не урезать свои потребности, а 10% рассчитывают путешествовать на доход от сдачи недвижимости. 

Фото: Pixabay.com

Теги: пенсия сбережения соцопрос

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