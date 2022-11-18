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Каждый третий самарец 31 декабря включит новогодние огоньки для фона

18 ноября 2022 09:12
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Каждый третий самарец 31 декабря включит новогодние огоньки для фона

4 из 10 самарцев не смотрят новогодние огоньки. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, собираются ли горожане смотреть новогодние развлекательные телепередачи. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

12% самарцев планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. 1 из 3 опрошенных включит новогодние огоньки для фона. 41% не собирается смотреть новогодние огоньки 31 декабря.

Женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром новогодних огоньков по телевизору: 16% против 11% соответственно. Мужчины чаще планируют встретить Новый год без звездных телешоу: 42 против 35%. Тех, кто включит новогодние огоньки 31 декабря, больше среди горожан, имеющих детей, чем среди бездетных.

Время проведения: 1—17 ноября 2022 года

Теги: Опрос

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