Каждый третий россиянин проводит в сети более 8 часов ежедневно

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Каждый третий россиянин проводит в сети более 8 часов в день, среди пользователей также продолжает расти популярность мессенджеров и других интернет-сервисов. Помимо удобства, которое они дарят, не стоит забывать и об угрозах, напоминают эксперты.

Каждый третий житель России проводит в интернете более 8 часов в день, для большинства ежедневная норма в сети – более трех часов, показало исследованиеАналитического центра НАФИ и Яндекс 360 о проникновении технологий, интернет-сервисов и приложений в жизнь россиян. «Проникновение информационных технологий и интернет-сервисов в жизнь современного человека сегодня настолько велико, что 84% россиян проводят в интернете более 3 часов в день (27% – от 3 до 5 часов день, 23% – от 5 до 8 часов в день, 34% – более 8 часов в день), решая самые разнообразные задачи. Так, каждый второй (50%) проводит в сети от 3 до 8 часов в день, а каждый третий (34%) – более 8 часов ежедневно. Менее 3 часов в день в интернете проводят 16% жителей России», - говорится в результатах исследования.

Активнее всех пользуются интернетом женщины - 62% проводят в сети более 5 часов в день, а также молодые люди до 24 лет (68%), жители городов-миллионников (63%), респонденты с высшим образованием (62%) и высоким уровнем дохода (68%). Прочно вошло в жизнь россиян и использование интернет-сервисов – об этом говорят более половины россиян (53%). Для большинства этот процесс имеет положительное влияние (70%): при этом 20% отмечают очень положительное влияние на свою жизнь, 50% – скорее положительное. Также 66% опрошенных говорят, что с большим интересом относятся к новинкам в мире интернет-сервисов и технологий.

Есть и те, кто отмечает негативное влияние интернета, сервисов и приложений – это порядка 4% жителей России. Так, 14% относятся к новым ИТ-продуктам с настороженностью, а почти треть (31%) когда-либо испытывали страх перед новым устройством или сервисом.

За последние 5 лет россияне отмечают активное проникновение мессенджеров и сервисов онлайн-покупок практически во все сферы. По словам 70% работающих россиян, они стали чаще использовать мессенджеры для профессиональных коммуникаций. В деловой переписке они уже сравнялись с традиционным способом коммуникаций по электронной почте. Ровно столько же опрошенных стали чаще использовать мессенджеры для общения с родственниками или друзьями. Для саморазвития мессенджеры используют 66% опрошенных, в сфере быта – 62%, досуга – 58%, здоровья – 47%.

Как ранее сообщали российские мобильные операторы, россияне действительно стали больше пользоваться мессенджерами, при этом наиболее популярен среди них Telegram, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Интернет-трафик Telegram за девять месяцев вырос на 35-100%, на 50% вырос и трафик WhatsApp, который принадлежит экстремисткой Meta. Больше трафика россияне тратят теперь и на другие интернет-сервисы – приложения СМИ, онлайн-кинотеатров. Безусловно, все они привносят в нашу жизнь удобство и комфорт, облегчают процесс получения большого количества услуг. Однако не стоит забывать и про мошенников – чем больше проникновение интернет-технологий в нашу жизнь, тем больше они изобретают схем, которые, не сохраняя постоянно бдительность в сети, бывает крайне сложно распознать и обойти стороной», - отмечает депутат.

Так, ранее стало известно об очередной уловке, которую теперь активно используют злоумышленники. Как рассказали в компании компании T.Hunter, мошенники стали рассылать сотрудникам российских операторов персональных данных фейковые уведомления об утечках якобы от ФСБ. Цель, как и всегда, - шантаж и вымогательство. Для убедительности они также прикладывают фотографии распечатанных поручений и приказов ФСБ с печатями и подписями реальных госслужащих. Сегодня производство таких документов в даркнете стоит на потоке, отмечают эксперты. «По мере ужесточения законодательства в части наказания за утечки и неправильную обработку персональных данных россиян, мошенники будут продолжать пытаться «идти с нами в ногу» - изобретать все новые схемы, дополняя их новыми инструментами социальной инженерии. Тем не менее, все их уловки будут бесполезны, если наши граждане будут готовы к встрече с киберпреступниками. Поэтому в наступающем году нужно, безусловно, продолжать и усиливать работу по обучению населения медиаграмотности – разными способами, доступными каждому», - заключил парламентарий.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина