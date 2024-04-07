Каждый шестой самарец высоко оценивает семейную политику государства

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1 из 6 самарцев уверен, что проблемам семьи в России уделяется достаточно внимания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения.

17% самарцев высоко оценили эффективность семейной политики государства и считают меры поддержки достаточными. Еще 30% горожан отмечают, что сегодняшняя семейная политика страны эффективнее, чем та, что действовала несколько лет назад. 28% респондентов считают, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи.



Женщины чаще мужчин называли семейную политику страны достаточной и более эффективной, чем та, что была ранее. Количество одобрительных отзывов растет с увеличением возраста опрошенных. Горожане с детьми называли политику более эффективной значительно чаще бездетных.



Время проведения: 22 января — 1 апреля 2024 года