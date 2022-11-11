Каждый шестой самарец мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

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Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 горожан считают утвержденные Правительством на 2023 год 9 дней. 1 из 3 респондентов считает, что отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, 1 из 6 — больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения Самары рассказали, какую продолжительность новогодних каникул считают оптимальной.

Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 14% респондентов. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 13% опрошенных. 7% самарцев идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 40% горожан устраивают утвержденные 9 дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 17% опрошенных: 8% — от 10 до 13 дней, 9% — 2 недели. 5% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.



Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные 9-дневные новогодние каникулы: 40% против 32% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (16% против 9%).



Время проведения: 3—8 ноября 2021 года