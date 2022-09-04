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Каждый шестой самарец изучает иностранный язык, китайский — в топ-5 по популярности

4 сентября 2022 11:40
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каждый шестой самарец изучает иностранный язык, китайский — в топ-5 по популярности

18% самарцев изучают иностранные языки. Самый популярный, по-прежнему английский. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

3 из 10 самарцев иностранный язык ни в жизни, ни в работе не нужен. Еще 10% владеют иностранными языками на достаточном, с их точки зрения, уровне. Изучают иностранный язык в настоящий момент 18% респондентов, а 42% этого не делают, хотя испытывают необходимость.
Опрошенные до 24 лет занимаются иностранными языками почти втрое чаще респондентов старше 45 (45% против 14%). Тех, кто уверен, что иняз совершенно не нужен, намного больше среди представителей старшего поколения, чем среди молодежи (34% против 18%).

Какими языками владеют те, кто удовлетворен имеющимся уровнем знаний? Чаще всего опрошенные сообщали о том, что говорят по-английски (89%). Немецкий знают 16% респондентов, китайский, французский и испанский — по 7%.

Самарцы, которые изучают иностранный язык прямо сейчас, чаще всего занимаются английским (79%). На втором месте — испанский (19%), на третьем — немецкий (14%). Четвертое место занимает китайский: его сегодня штудируют 10% из тех, кто занимается языками. Французский изучают 5%.

Наметившийся тренд на изучение китайского объясняется востребованностью специалистов, которые им владеют, на рынке труда: чаще всего работодатели ищут менеджеров по закупкам, специалистов ВЭД, менеджеров по продажам или работе с клиентами, логистов и переводчиков.

Время проведения: 20—30 августа 2022 года

Теги: Опрос

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