Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Каждый шестой россиянин уверен, что за навык работы с нейросетями надо доплачивать

6 октября 2025 09:50
158
Каждый шестой россиянин уверен, что за навык работы с нейросетями надо доплачивать

Большинство россиян считают, что специалисты, активно использующие искусственный интеллект (ИИ) в работе, вправе рассчитывать на более высокую зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса[1] hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.
 

Так, 15% респондентов уверены, что работа с ИИ – это новый профессиональный стандарт, за который нужно доплачивать. Еще 46% считают, что такой навык важен, но ключевое значение все равно имеет общая эффективность специалиста. Треть (34%) полагают, что использование ИИ не должно отражаться на зарплате, а 5% – что наоборот, такие сотрудники должны получать даже меньше, ведь часть задач выполняет нейросеть.

Диаграмма

Больше других идею доплаты за навык работы с ИИ поддерживает молодежь: среди 18-24-летних ответ «да» выбрали 16%, а за «скорее да» выступили 47%. А вот у респондентов старше 55 лет чаще звучит мнение, что важнее результативность, чем сам навык: так ответили 57%.
 

Если смотреть на должности, принципиальных различий практически нет. Большинство линейных специалистов (62%) считают, что за владение ИИ нужно доплачивать: 15% выбрали вариант «да», а 47% – «скорее да». Среди руководителей и тимлидов настроения в целом схожие: 61% выступают за доплату (16% и 45% соответственно). При этом чуть больше руководителей, чем линейных сотрудников, считают, что внедрение ИИ никак не должно отражаться на зарплате (35% против 32%).
 

Несмотря на активное обсуждение роли ИИ, лишь 4% россиян уверены, что умение работать с ним – обязательное условие трудоустройства. Еще 37% считают этот навык конкурентным преимуществом перед другими кандидатами, но почти для половины (44%) более важными остаются другие качества. Каждый шестой респондент (15%) и вовсе не видит влияния нейросетей на шансы найти работу.
 

При этом чаще воспринимают владение ИИ как базовое требование молодые специалисты: среди 18-24-летних так ответили 7%. В старших возрастных группах это мнение встречается реже (по 4% у 35-44-летних и 45-54-летних), а каждый четвертый респондент от 55 лет уверен, что наличие такого навыка никак не влияет на трудоустройство.
 

«Мотивация соискателей, обладающих востребованным навыком работы с искусственным интеллектом, вполне объяснима и справедлива. Сегодня только на hh.ru размещено более 15 тыс. вакансий с упоминанием нейросетей, и спрос продолжает расти. Владение ИИ перестает быть «дополнительным бонусом» и постепенно становится новой нормой рынка труда - как и многие другие цифровые навыки. Однако, чтобы претендовать на более выгодные условия при поиске работы, соискателю важно не только освоить новый популярный навык, но и подтвердить свой уровень. Например, можно пройти тестирование по машинному обучению, которое есть на hh.ru, и получить соответствующую отметку к резюме.  Оценка навыков полезна и для того, чтобы выявить пробелы и понять, насколько знания и умения соответствуют текущим требованиям рынка», – комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

