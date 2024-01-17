Каждый седьмой самарец уволится, если узнает, что коллега сходной квалификации зарабатывает больше

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Только в каждой пятой компании информация о зарплатах открыта. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций и трудоустроенные экономически активные граждане из Самары.

Информация о зарплатах является закрытой в 79% компаний. Однако большинство работающих знают, сколько зарабатывают их коллеги: 3 из 10 в курсе заработка всех сослуживцев, еще 46% — некоторых. Зарплата непосредственного руководителя не является тайной для 30% опрошенных.



14% самарцев утверждают, что уволятся, если узнают, что коллега сходной квалификации зарабатывает больше. Для каждого четвертого подобная ситуация станет поводом обратиться к начальству за разъяснениями. Каждый девятый утверждает, что искренне порадуется за коллегу. Каждый десятый будет просить прибавки для себя. 17% в данной ситуации ничего не станут предпринимать.



По факту же, горожане, которым доводилось узнавать, что коллегам платят больше (таких немало — 43% от числа работающих), чаще всего ничего не предпринимают и продолжают трудиться как раньше (33% от числа столкнувшихся с разницей в доходах). Каждый пятый предпочел уволиться. 14% обратились к начальнику за разъяснениями.



Мужчины чуть чаще женщин владеют информацией о заработке коллег. В ситуации, когда сослуживец зарабатывает больше, женщины предпочитают увольняться, мужчины — требовать повышения заработка и трудиться активнее.