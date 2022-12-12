Каждый седьмой самарец тратит свыше 3 тыс. рублей в месяц на чаевые

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Большинство жителей Самарской области склонны оставлять чаевые за качественное обслуживание. Чаще всего благодарностью стараются не обделять официантов, в то время как курьерам, таксистам, грузчикам и прочим работникам сферы услуг чаевые оставляют реже. Суммы зачастую скромные, но свыше половины жителей области в этом году стали давать чаевые чаще, чем раньше. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ПАО СК «Росгосстрах» совместно с «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Чаевые работникам сферы услуг «всегда» или «часто» оставляют две трети респондентов (65%). Женщины благодарят официантов или курьеров чаще мужчин (70% из числа опрошенных женщин против 62% из числа опрошенных мужчин). Лишь 14% респондентов никогда не оставляют чаевых.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, кого они стараются вознаграждать. Свыше половины опрошенных благодарят за обслуживание преимущественно официантов (54%), свыше четверти — курьеров (29%) и таксистов (28%). Небольшая доля участников опроса стараются всегда оставлять чаевые работникам парикмахерских и салонов красоты (16%), грузчикам / носильщикам (12%), домработницам (10%) и заправщикам на АЗС (6%).

Треть опрошенных (33%) оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, четверть (26%) — как придется, а 19% — в зависимости от размера счета. Каждый восьмой оставляет в пределах 5-10% от счета, каждый десятый — 10-20% от счета.

Суммы, которые респонденты оставляют на чай, оказались достаточно скромными. Почти две трети участников опроса (67%) тратят на чаевые менее 1 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (18%) — 1-3 тыс. рублей. Каждый седьмой (15%) — от 3 тыс. рублей в месяц.

Ключевым поводом для отказа оставлять чаевые чаще всего служат некорректное поведение персонала (об этом заявили 31% опрошенных), некачественное оказание услуги (29%) и отсутствие при себе наличных (18%). Каждого шестого (16%) может удержать от чаевых высокая стоимость услуги. 7% — отсутствие технической возможности оставить чаевые безналичным способом.

За последний год более половины респондентов (55%) стали давать чаевые чаще, причем каждый шестой (17%) еще и увеличил размер чаевых.

Около четверти опрошенных (23%) стали давать чаевые реже, чем раньше. Каждый шестой (17%), в частности, сократил расходы на чаевые либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок. Примечательно, что из общего числа участников опроса свыше трети (37%) уверены, что, отказавшись от чаевых, можно значительно сэкономить и быстро накопить на реализацию кратко- и долгосрочных целей.

Большинство опрошенных (57%) убеждены, что чаевые не должны входить в стоимость услуг, в то же время существенная часть респондентов (22%) придерживаются противоположной точки зрения.