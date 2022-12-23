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Каждый седьмой самарец, ожидающий годовой премии, планируют положить ее в копилку

23 декабря 2022 09:38
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Каждый седьмой самарец, ожидающий годовой премии, планируют положить ее в копилку

Положить в копилку, потратить на семью и новогодние подарки — самые распространенные варианты использования тринадцатой зарплаты в этом году. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, ожидающих получения бонуса по итогам работы за год.

Каждый седьмой из них (15%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Еще 13% потратят премию на семью, 12% — на подарки. 10% респондентов планируют раздать долги и закрыть кредиты, 9% отправятся в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 5% самарцев, израсходовать его на текущие нужды — 7%. По 3% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, еще 3% — на вкусности к новогоднему столу, по 2% — на лечение и покупку бытовой техники, а 1% — на гаджеты. Еще у 8% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и проч.

Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.

Время проведения: 8—21 декабря 2022 года.

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