Каждый пятый водитель боится угона своего автомобиля

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Авто Mail.ru провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, как автомобилисты защищают свои машины от угона и краж.

Страховые компании в России прогнозируют рост числа хищений автомобилей и деталей. Авто Mail.ru выяснил, опасаются ли этого водители и как они защищают свои автомобили. В опросе приняло участие свыше трех тысяч читателей Авто Mail.ru.

В ходе опроса выяснилось, что больше трети респондентов (36%) не устанавливает на свои автомобили дополнительную сигнализацию и обходятся штатными охранными системами и иммобилайзером. Чуть больше четверти опрошенных (26%) признались, что ставят самую простую «сигналку» с брелоком.

Охранный комплекс с управлением со смартфона выбирают почти 22% водителей, а спутниковую сигнализацию устанавливают немногим более 5% респондентов. В ходе опроса также выяснилось, что 10,4% водителей не пользуются автосигнализацией, а просто закрывают автомобиль на ключ.

Из почти 90% опрошенных, установивших на свой автомобиль ту или иную охранную систему, менее 30% сразу же идут проверять автомобиль, услышав сработавшую сирену или получив сообщение на брелок либо смартфон. Почти половина (42%) опрошенных Авто Mail.ru ограничиваются визуальным контролем ситуации с машиной. Более 12% респондентов признались, что сигнализация на их автомобиле ни разу не срабатывала.

В ходе опроса также выяснилось, что почти половина водителей, помимо сигнализации, устанавливает дополнительные средства защиты. Так, 20% респондентов использует защиту колес и дисков – специальные гайки или болты «секретки». У 16,7% автовладельцев в машине установлен дополнительный блокиратор руля, у 14% – передатчик сигнала GPS, а у 12% – замок на коробке передач. Менее 12% опрошенных поставили замок на капот и лишь 5% – блокираторы дверей. Причем более 18% опрошенных приобрели эти средства защиты недавно.

49,7% опрошенных Авто Mail.ru не доверяют защиту машины от угона страховой компании и не приобретают полис каско. Немногим более 12% водителей оформляют такую страховку лишь на время выплаты автокредита. 10% респондентов сказали, что недавно впервые задумались заключить страховой договор, покрывающий риск угона. Страхует машину по каско ежегодно каждый третий автовладелец (28,6%). Чтобы дополнительно обезопасить автомобиль, постоянно пользуются охраняемой стоянкой или гаражом 37% опрошенных и время от времени – свыше 18%. Остальные 51% просто паркуют автомобиль на улице возле дома.