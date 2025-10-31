Я нашел ошибку
С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября.
Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти
ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни
Который объединил более 2,5 тысяч человек. 
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
В Самаре днем дождь, до +7°С.
1 ноября в регионе дождь, до +8°С
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.
В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
Оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно быстро и легко через «Личный кабинет налогоплательщика».
УФНС СО напоминает об оплате имущественных налогов и НДФЛ
С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»
Яркие и непосредственные, полные света, добра и веры в лучший день, все эти рисунки объединены одной темой – любовью к родному городу.
В СОУНБ откроется выставка детского рисунка «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Каждый пятый сотрудник сталкивается со сбоями на корпоративных платформах

31 октября 2025 12:50
116
Каждый пятый сотрудник сталкивается со сбоями на корпоративных платформах

Российские сотрудники активно используют сторонние и теневые сервисы в рабочих целях — даже там, где действуют строгие корпоративные правила. Исследование* Контур.Эгиды и Staffcop (принадлежат СКБ Контур) показало: почти треть опрошенных (30%) применяет сторонние решения несколько раз в день, а 26% — несколько раз в неделю.

Использование сторонних сервисов — часть рабочей рутины

Сотрудники используют привычные сервисы: мессенджеры (71%), личную почту (27%), видеосвязь (26%), заметки и менеджеры задач (25%), файлообменники (21%) и VPN (19%). Основные причины — удобство и скорость: 37% считают внешние решения быстрее корпоративных, 33% предпочитают знакомые инструменты, 26% ориентируются на коллег, 24% сталкиваются с нехваткой функций во внутренних системах, а 20% уверены, что риски минимальны.

Однако даже при таком доверии сотрудники не до конца уверены в безопасности внешних сервисов. Главные опасения — вредоносные вложения и фишинг (38%), потеря контроля над файлами (29%), сбои и взломы аккаунтов (28%), утечка данных (26%) и возможные штрафы (22%). При этом каждый пятый (21%) по-прежнему считает, что рисков нет.

Во многом это связано с тем, что сторонние сервисы уже встроены в рабочие процессы. 52% используют их для переписки и согласований, 33% — для планирования задач, 32% — для совместной работы, 31% совмещают личные дела с рабочими, 30% обмениваются файлами с клиентами, а 26% применяют ИИ для рабочих задач.

Корпоративные инструменты не всегда удобны

Корпоративные инструменты тоже не всегда оставляют хорошее впечатление. Сотрудники считают интерфейсы сложными (32%), отмечают неудобство мобильных версий (30%), низкую производительность (28%) и ограниченный функционал (27%). Совместная работа вызывает сложности у 26% опрошенных, 22% сталкиваются со сбоями, 17% — с ограничениями доступа и ещё 17% чувствуют чрезмерный контроль со стороны компании.

Такие сложности влияют и на то, как сотрудники оценивают риски корпоративных сервисов: 36% называют главной проблемой сложность интерфейсов и процессов, 28% опасаются недоступности сервисов в критический момент, 25% — ограничения свободы действий. Также отмечают угрозу утечки данных (23%), риск потери доступа к информации при увольнении (20%) и недостаточный уровень защиты (18%).

Неоднозначная политика компаний


Контроль руководства за использованием сторонних сервисов остаётся непоследовательным. 30% сотрудников уверены, что его нет вовсе, а 22% считают, что руководство просто «закрывает глаза». Лишь часть компаний выстраивает политику: 23% предлагают корпоративные альтернативы, 17% ограничиваются разъяснениями, 13% объявляют предупреждения, 10% применяют санкции. При этом 12% сотрудников замечают, что сами руководители используют внешние сервисы, а 9% — что даже запрещая, руководство нарушает правило. Только 6% компаний, напротив, поощряют инициативу.
Тем не менее сотрудники видят способы снизить зависимость от сторонних сервисов: более удобные корпоративные решения (42%), возможность предлагать инструменты официально (34%), обучение рискам (37%), реальные примеры последствий (33%) и регулярные проверки (29%). Однако 13% уверены: такие практики никуда не исчезнут.
При этом большинство (68%) считает сторонние сервисы заметным фактором риска киберинцидентов. Полностью отказаться от них готовы лишь 15%, ещё 40% — только в критически важных задачах, 17% — при равнозначной замене, а четверть (26%) сотрудников пока остаётся на стороне привычных инструментов.


«Сотрудники активно применяют сторонние сервисы, но обучение по ИБ остаётся редкостью: лишь 5% проходят тренинги каждые полгода, тогда как у 41% его не было вовсе. Это создаёт дополнительный риск, особенно при широком использовании привычных инструментов вне корпоративной системы», — отмечает Юрий Драченин, заместитель руководителя продуктовой группы Контур.Эгиды, эксперт по информационной безопасности.

В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
169
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
332
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
410
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
361
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
766
