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Чаще всего вкусы у самарцев, состоящих в отношениях, совпадают в еде

15 февраля 2022 12:59
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Чаще всего вкусы у самарцев, состоящих в отношениях, совпадают в еде

Каждый пятый самарец, состоящий в отношениях, не разделяет вкусы своей второй половинки в сериалах и в одежде, а каждый шестой — в ароматах, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей России. Однако 42% пар сумели найти компромисс, несмотря на разницу в предпочтениях.

Чаще всего вкусы у самарцев, состоящих в отношениях, совпадают:

  • В еде — у 40%
  • В том, как проводить свободное время — у 28%
  • В путешествиях — у 28%
  • В увлечениях — у 25%
  • В одежде — у 24%
  • В ароматах — у 24%
  • В выборе гаджетов — у 21%
  • В спорте — у 9%
  • В книгах — у 7%.

Несовпадения вкусов в парах встречаются не менее часто. 19% самарцев признаются, что им не нравятся сериалы, которые смотрит партнер, у 21% разные представления о том, как нужно одеваться. Партнеры также расходятся:

  • В еде — 19%
  • В выборе ароматов — 16%
  • В спорте — 13%
  • В хобби — 13%.

Лишь каждый двенадцатый самарец (8%) уверяет, что его не раздражают вкусы и привычки партнера, которые он не разделяет. Трети опрошенных не нравится, когда вторая половинка зависает в соцсетях, каждого шестого смущает привычка партнера пробовать блюда из его тарелки. Привычка вставать слишком рано или, наоборот, слишком поздно выводит из себя 13% опрошенных, а постоянные разговоры по телефону — 28% респондентов. 

Несмотря на разницу во вкусах около половины самарских пар (42%), состоящих в отношениях более полугода, сумели найти компромисс. Еще 19% респондентов говорят, что им приходится подстраиваться под пристрастия своей второй половинки, а 21% уверяют, что половинка подстроилась под них. В каждой шестой паре каждый из партнеров живет в соответствии со своими привычками, и только 1% постоянно ругаются из-за разницы во вкусах. 

Возможно, именно из-за несовпадения пристрастий самарцы не всегда угадывают с выбором подарка для своей второй половинки. Более трети респондентов говорят, что им это чаще всего или вообще никогда не удается. При этом каждый восьмой всегда знает, какой подарок преподнести партнеру, а 43% чаще делают правильный выбор, чем неправильный. 8% респондентов никогда особо не задумываются о презентах и дарят то, что подвернется им под руку. 

Более трети самарских пар всегда дарят подарки друг другу на разные романтические даты, включая День Святого Валентина, еще столько же делают это периодически, когда вспоминают о праздниках и памятных числах. Каждый пятый отмечает, что подарки в паре дарит только он, каждый двадцатый (5%)  — что дарят только ему. Подарки для романтических дат самарцы чаще всего приобретают на мультикатегорийных маркетплейсах (54%) или в онлайн магазинах (24%). 

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