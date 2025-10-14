Я нашел ошибку
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
14 октября 2025 10:39
105
Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, как часто самарцы меняют место работы и связано ли это с временем года. Выяснилось, что с наступлением осеннего сезона задумался о смене работы каждый пятый житель Самары (20%). При этом каждый второй опрошенный (50%) признался, что такие мысли у него возникают регулярно, но прямой связи с временем года нет. 

Исследование также показало, что почти треть самарцев (30%) довольны текущим местом работы и не планируют увольняться. Любопытно, что почти половина опрошенных (46%) считают приемлемым менять работу раз в два-три года. Каждый второй (50%) убежден, что абсолютно нормально работать в одной и той же компании длительное время (больше трех лет). И только 4% считают нормой смену рабочего места раз в год или полтора года.

Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний
14 октября 2025, 11:48
Проблема кадрового дефицита по-прежнему актуальна для 8 из 10 компаний
Вопрос нехватки кадров остается крайне актуальным для российской экономики. В стране
29
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
12 октября 2025, 13:36
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Для большинства россиян электросамокат — не модный тренд, а практичный инструмент городской жизни. Общество
453
У 23% самарцев есть подработка
10 октября 2025, 10:28
У 23% самарцев есть подработка
Мужчины несколько чаще женщин имеют подработку (26 и 20% соответственно). Общество
352
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
400
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
378
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
287
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1138
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
654
