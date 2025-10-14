Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью

105

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, как часто самарцы меняют место работы и связано ли это с временем года. Выяснилось, что с наступлением осеннего сезона задумался о смене работы каждый пятый житель Самары (20%). При этом каждый второй опрошенный (50%) признался, что такие мысли у него возникают регулярно, но прямой связи с временем года нет.

Исследование также показало, что почти треть самарцев (30%) довольны текущим местом работы и не планируют увольняться. Любопытно, что почти половина опрошенных (46%) считают приемлемым менять работу раз в два-три года. Каждый второй (50%) убежден, что абсолютно нормально работать в одной и той же компании длительное время (больше трех лет). И только 4% считают нормой смену рабочего места раз в год или полтора года.