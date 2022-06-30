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Каждый пятый россиянин называет свои отношения с начальником дружескими

30 июня 2022 11:52
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Каждый пятый россиянин называет свои отношения с начальником дружескими

Дружбой с руководством могут похвастаться 19% россиян, они же чаще всего убеждены, что такие взаимоотношения положительно сказываются на рабочем процессе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый работающий россиянин (19%) охарактеризовал свои отношения со своим руководителем скорее дружескими, а 72% — скорее деловыми. При этом респонденты, которые дружат с начальником, намного чаще убеждены в пользе таких отношений для работы, чем те, кто соблюдает субординацию (73% против 44%).

В целом же каждый второй (48%) убежден, что дружба с начальником помогает рабочему процессу, тогда как каждый третий (31%) считает, что мешает.

Мужчины рассказывали о приятельских отношениях с руководством чаще женщин. И тех, кто думает, что дружба с руководителем помогает работе, среди представителей сильного пола также больше.

Опрошенные до 34 лет дружат с начальством чаще более зрелых россиян. Мнение о положительном влиянии приятельских отношений на рабочий процесс также чаще разделяют более молодые респонденты.

Можно ли сохранить дружбу с коллегой, ставшим начальником? 7 из 10 россиян уверены, что это возможно, и лишь 12% убеждены в обратном. В том, что в таких обстоятельствах можно остаться приятелями, чаще убеждены мужчины (73% против 64% среди женщин).

Независимо от того, в дружеских или деловых отношениях вы находитесь с руководством, навыки ведения переговоров о зарплате вам пригодятся. Как грамотно просить прибавки — читайте в нашей статье.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 372
  • Время проведения: 22—29 июня 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководство
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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