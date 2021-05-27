Каждый пятый ребенок в Самаре проведет лето дома

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Эксперты Авито Услуг выяснили, чем планируют занять детей на каникулах родители в Самаре. Выбор летних занятий зависит не только от возраста, но и от количества детей в семье — если родители двоих детей активно записывают чад на занятия с репетиторами и всевозможные лагеря, то семьи, где ребенок один, чаще полагаются на собственные силы. Всего в Приволжском федеральном округе порядка 20% детей останутся на лето в городе, и 35% — отправятся на дачу или к бабушкам.

С началом лета вопрос детского досуга встает перед родителями особенно остро - освободившееся время надо занять чем-то интересным и полезным, дать ребенку возможность сменить обстановку или просто направить кипучую детскую энергию в мирное русло. Эксперты Авито Услуг опросили 10 000 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, как они планируют организовать досуг для своих детей этим летом.

После снятия карантинных ограничений родители активно ищут способы делегировать заботу о чадах — 35% родителей, которые поучаствовали в опросе Авито Услуг, рассказали, что их ребенок проведет лето на даче или в деревне с бабушкой или другими родственниками, год назад таких было 41%.

Очевидно, что с открытием детских лагерей, родители решили разнообразить досуг своих чад в отличие от пандемического лета. 68% родителей из ПФО в прошлом году опасались отправлять детей в оздоровительные учреждения, а в этом году уже 32% твердо намерены приобрести путевки в различные летние лагеря. Уже в апреле спрос на детские лагеря в России на Авито Услугах вырос на 18%, а за год — почти в три раза, на 184%.

20% признались, что их чада окажутся предоставлены сами себе - будут сидеть дома или гулять во дворе. И только 2% оставят детей на няню и/или репетиторов. В прошлом году 61% детей из ПФО остались дома в городе и/или лишь по выходным ездили на дачу.

Родители из больших городов предсказуемо чаще отправляют детей на дачу — в маленьких городках (менее 100 000 населения), напротив, дети чаще предоставлены летом сами себе.

— Несмотря на снятие карантинных ограничений, самыми популярными способами организовать детский досуг остаются поездка на дачу или в деревню, прогулки с мамой или и вовсе с друзьями во дворе, — отмечает Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг. — Поскольку многие родители за год перешли на удаленку, для их чад этим летом практически ничего не изменится — они останутся дома с родителями. Однако соотношение тех, кто готов отправить детей на отдых, и тех, кто выбирает каникулы дома или на даче, меняется от региона к региону - например, в Северо-Кавказском федеральном округе самый большой процент родителей, которые планируют оставлять детей дома с бабушкой (37%) или отпускать на самостоятельные прогулки (28%). А вот загородные лагеря популярнее всего в Приволжском и Уральском федеральных округах (по 12%)