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Каждый пятый работодатель в Самаре указывает в вакансии зарплату по договоренности

26 июля 2024 09:38
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Каждый пятый работодатель в Самаре указывает в вакансии зарплату по договоренности

Чаще всего формулировку «По договоренности» в описании вакансии и резюме используют, чтобы выгодно договориться о зарплате в зависимости от фактической работы и условий труда. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.

В некоторых объявлениях о вакансиях можно увидеть формулировку «По договорённости». SuperJob выяснил, почему компании предпочитают не раскрывать размер заработной платы. 74% компаний устанавливают оклад по итогам собеседования. Каждая четвертая компания изучает зарплатные ожидания кандидатов, чтобы предложить конкурентоспособное вознаграждение. 22% скрывают зарплаты от конкурентов и собственных сотрудников: реальность рынка труда — старые работники могут получать меньше новых. Каждый пятый работодатель не публикует информацию о зарплатах в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты труда. 14% надеются, что зарплатные ожидания соискателей могут оказаться ниже и их удастся нанять на выгодных условиях. 12% честно говорят, что доходы в компании не соответствуют среднерыночному уровню. 10% рассчитывают привлечь больше соискателей. А 4% используют формулировку «По договорённости», когда не уверены в том, сколько стоит выполнение той или иной работы.

Соискатели в Самаре скрывают свои зарплатные ожидания, в первую очередь, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объём и условия работы (40%). 14% боятся отпугнуть потенциального работодателя своими финансовыми аппетитами. 11% надеются, что компания предложит больше денег, чем они ожидают. 10% предпочитают беседовать о зарплате очно, столько же хотят иметь возможность выбирать из вакансий с разным графиком. Ещё 7% отсылают резюме с ожиданиями «по договоренности» на вакансии, где не указано зарплатное предложение. А 6% не понимают, как определить свою стоимость на рынке труда. 



Время проведения: 8—24 июля 2024 года

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