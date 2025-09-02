Я нашел ошибку
Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
Каждый пятый мужчина в России не готов встречаться с женщиной с высоким доходом

2 сентября 2025 10:24
126
Каждый пятый мужчина в России не готов встречаться с женщиной с высоким доходом

Опрос ВЦИОМ, посвященный тому, какую роль играют деньги и разница в зарплатах в романтических отношениях, показал, что 20 процентов российских мужчин не готовы к отношениям с женщинами, которые зарабатывают больше них. При этом 65 процентов женщин согласны на отношения с менее обеспеченными партнерами.

Исследование выявило сохранение традиционных установок: 29 процентов россиян считают, что мужчины должны нести основную финансовую нагрузку в семье. Речь идет о содержании семьи, большей части расходов, крупных покупках. Среди молодежи, рожденной после 2001 года, эти стереотипы слабее – только 6 процентов представителей этого поколения опасаются отношений с финансово успешными женщинами.

42 процента респондентов признают, что деньги повышают привлекательность мужчин, сообщает издание РБК. При этом 55 процентов уверены, что сейчас мужчинам сложно найти себе спутницу жизни, так как женщины предъявляют завышенные финансовые требования к партнерам.

Эксперты отмечают постепенное размывание традиционной модели "мужчина-добытчик", особенно среди молодых поколений, где ценности самореализации и свободы часто преобладают над материальными аспектами, пишет Смотрим. 

