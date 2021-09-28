Каждый десятый самозанятый появился в России во время пандемии

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Маркетплейс для работы с самозанятыми YouDo Бизнес и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование, опросив самозанятых и представителей бизнеса. Аналитики узнали, как долго самозанятые работают на себя, в чем для них главные трудности фриланса, довольны ли они режимом НПД и какие факторы могут повлиять на отказ от самозанятости. Представители бизнеса в свою очередь поделились, какие видят выгоды при сотрудничестве с самозанятыми, со специалистами из каких сфер они чаще всего сотрудничают, а также почему некоторый бизнес все еще не работает с самозанятыми.

Оказалось, что 62% самозанятых работают на себя уже несколько лет и более. 27% во фрилансе менее года, а 11% пришли только с наступлением кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Большинство (28%) исполнителей заняты в сфере ремонта и строительства, по 12% — курьеры и дизайнеры, 11% предоставляют фото- и видеоуслуги, по 10% — выполняют заказы в категории «Уборка и помощь по хозяйству» и «Грузоперевозки».

Самозанятые также рассказали, почему выбрали работу на себя. Большинство (74%) — за возможность самостоятельно выстраивать рабочий график. Для 62% важна возможность выбирать, с кем сотрудничать, а для 56% — возможность больше зарабатывать, чем при работе на кого-то. 54% исполнителей ценят фриланс за то, что не нужно ни перед кем отчитываться, 51% — что можно заниматься любимым делом, а 44% — что не нужно посещать офис, и можно работать откуда угодно. При этом главной трудностью фриланса половина респондентов назвала отсутствие стабильного и регулярного заработка. У 37% работающих на себя возникают сложности с самостоятельным поиском заказов.

Большинство (58%) работающих на себя выбрали режим НПД из-за удобного оформления статуса и простоты отчетности. 37% признались, что перешли на самозанятость из-за возможности брать заказы от компаний, а по 36% респондентов — из-за низкой налоговой ставки и возможности предоставлять клиентам чеки. Для трети исполнителей мотивацией оформить официальный статус налогоплательщика стали выход из серой зоны и возможность работать легально.

70% самозанятых довольны существующим режимом. Лишь 5% опрошенных заявили, что имеют негативный опыт и планируют отказаться от статуса самозанятого. Аналитики также узнали, что может побудить самозанятых уйти в тень и отказаться от самозанятости. Среди таких рисков они назвали: усложнение отчетности, повышение налоговой ставки, отсутствие мер поддержки, субсидий, льготного кредитования в банках, а также сокращение видов деятельности, которые попадают под самозанятость.

Опрос также показал, что четверть самозанятых совмещает основную работу с регулярной подработкой. При этом 57% работают исключительно на себя, а у 18% есть основная работа, и подработку они находят лишь иногда. Для 61% совмещение деятельностей является вынужденным, поскольку не хватает денег, а 22% просто монетизируют свое хобби в свободное время.

Почти половина (45%) самозанятых рассказала, что сотрудничает с юрлицами. Встречный интерес бизнеса к сотрудничеству с самозанятыми подтверждают и данные, полученные в ходе опроса компаний-работодателей на hh.ru. Так, треть опрошенных компаний уже сотрудничает с самозанятыми, а 43% планируют начать в ближайшее время. Причем треть из них работает с самозанятыми уже около года, а четверть — с начала действия режима НПД.

Главными выгодами работы с самозанятыми представили бизнеса назвали выгодные условия и низкую налоговую ставку (62%). 59% респондентов отметили простой документооборот и быстроту оформления, 45% — оптимизацию финансовых и операционных издержек, по 41% — возможность легкого найма сразу нескольких специалистов и прозрачность, легальность выплат и сотрудничества, а 38% — возможность закрывать пробелы в пиковые часы и дни за счет быстрого найма самозанятого персонала. На вопрос «Почему ваша компания еще не сотрудничает с самозанятыми?» 43% респондентов ответили, что их пугают возможные риски при таком сотрудничестве. 42% не понимают пользы в этом сотрудничестве, трети сложно вести документооборот с самозанятыми, а 10% попросту не хватает внутренних ресурсов. Чаще всего бизнес сотрудничает с самозанятыми водителями (19%), курьерами и специалистами сферы маркетинга, рекламы, PR (по 16%), с техниками, монтажниками, инженерами (15%), с грузчиками, рекрутерами, IT-специалистами и дизайнерами (по 13%), сборщиками товаров (12%), с ремонтниками (11%) и по 7% — с клинерами, юристами и бухгалтерами.